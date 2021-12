Dalla Grecia sicuri: a breve l’ufficialità per Manolas all’Olympiakos (Di giovedì 16 dicembre 2021) Kostas Manolas già da tempo non ha più feeling con il Napoli. Già sul finire di questa estate tante voci vedevano molto vicino un ricordo del difensore all’Olympiakos. Il tutto, però, si concluse con un nulla di fatto. Manolas Olympiakos Manolas però, nella giornata di ieri, ha lasciato Napoli per un viaggio in Grecia. Il motivo, che sarebbe stato di natura personale, sembra essere smentito oggi da varie fonti greche vicine ai biancorossi dell’Olympiakos. Secondo Sport Time.gr e Nikos Kostis, giornalista greco esperto di calciomercato, Manolas avrebbe già trovato un accordo con la sua ex squadra. Addirittura il difensore avrebbe già affrontato le visite mediche e l’ufficialità dovrebbe arrivare in giornata. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 16 dicembre 2021) Kostasgià da tempo non ha più feeling con il Napoli. Già sul finire di questa estate tante voci vedevano molto vicino un ricordo del difensore. Il tutto, però, si concluse con un nulla di fatto.Olympiakosperò, nella giornata di ieri, ha lasciato Napoli per un viaggio in. Il motivo, che sarebbe stato di natura personale, sembra essere smentito oggi da varie fonti greche vicine ai biancorossi dell’Olympiakos. Secondo Sport Time.gr e Nikos Kostis, giornalista greco esperto di calciomercato,avrebbe già trovato un accordo con la sua ex squadra. Addirittura il difensore avrebbe già affrontato le visite mediche edovrebbe arrivare in giornata.

