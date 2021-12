Covid, cresce il numero dei positivi al virus in Abruzzo, ieri ne sono stati registrati altri 333 (Di giovedì 16 dicembre 2021) L'Aquila - sono 333 (di età compresa tra 1 e 90 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 91526. Il totale risulta inferiore in seguito a riallineamenti. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2610. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 83125 dimessi/guariti (+312 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5794* (+23 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 811 casi riguardanti ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 16 dicembre 2021) L'Aquila -333 (di età compresa tra 1 e 90 anni) i nuovi casialoggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 91526. Il totale risulta inferiore in seguito a riallineamenti. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2610. Neldei casicompresi anche 83125 dimessi/guariti (+312 rispetto a). Gli attualmentein(calcolati sottraendo al totale dei, ildei dimessi/guariti e dei deceduti)5794* (+23 rispetto a). *(nel totalericompresi anche 811 casi riguardanti ...

