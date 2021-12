Cgil-Uil, sciopero generale contro la Legge di Bilancio (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nel corso di queste ore è in atto uno sciopero che coinvolge tutta l’Italia. Si tratta solamente della prima di tante manifestazioni che i sindacati hanno intenzione di indire per protestare contro la Legge di Bilancio 2022. In particolare quella di oggi, che prende il nome di “Insieme per la giustizia“, vede scendere in piazza Cgil-Uil, mentre Cisl ha scelto di rimandare la sua mobilitazione a sabato prossimo. E come riferisce l’Ansa, i leader e tutti gli affiliati delle associazioni sindacali a tutela dei lavoratori ribadiscono che questo è soltanto “l’inizio di una battaglia“. I leader Cgil e Uil chiedono che il Parlamento ascolti il suo popolo Un’astensione generalizzata di otto ore che investe sia il settore pubblico che quello privato, a esclusione del sanitario e della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nel corso di queste ore è in atto unoche coinvolge tutta l’Italia. Si tratta solamente della prima di tante manifestazioni che i sindacati hanno intenzione di indire per protestareladi2022. In particolare quella di oggi, che prende il nome di “Insieme per la giustizia“, vede scendere in piazza-Uil, mentre Cisl ha scelto di rimandare la sua mobilitazione a sabato prossimo. E come riferisce l’Ansa, i leader e tutti gli affiliati delle associazioni sindacali a tutela dei lavoratori ribadiscono che questo è soltanto “l’inizio di una battaglia“. I leadere Uil chiedono che il Parlamento ascolti il suo popolo Un’astensione generalizzata di otto ore che investe sia il settore pubblico che quello privato, a esclusione del sanitario e della ...

