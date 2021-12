“Camouflage” è il primo disco di Ditonellapiaga | la nuova diva della scena urban

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Classe ’97 e origini romane, Margherita Carducci, in arteè un’artista emergente nellapop italiana. La cantante, che a febbraio debutterà anche sul palco dell’Ariston tra i big in gara, è pronta per pubblicare il suoin studio. Si chiameràil nuovo progettograficocantautrice, che arriva dopo due EP che hanno lasciato il segno. Il nuovo album sarà disponibile da febbraio, in seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo in coppia con Donatella Rettore. Ma già al 14 gennaio potremmo ascoltare il suo nuovo singolo Non ti perdo mai. La canzone è stata scritta a quattro mani con Fulminacci e rappresenta il concept dell’intero album che uscirà qualche settimana ...

l 14 gennaio uscirà CAMOUFLAGE, il mio primo album?? Un grazie speciale a mia nonna e a tutte le sue amiche ritratte nel…

Dopo questo lavoro Dito nella Piaga ha messo la firma sul contratto di BMG, con cui pubblicherà nel 2022 il suoalbum dal titolo ''. Alcune sue opere impreziosicono le scene relative ...... l'amarezza per una storia che finisce e la serenità che arriva dopo la liberazione, quasi un... Come un chimico attento ai dosaggi, Ditonellapiaga chiuderiportando l'equilibrio ...Anticipato dal singolo Non ti perdo mai, Camouflage esce il 14 gennaio 2022 per Dischi Belli/BMG Italy. A febbraio uscirà invece la versione in cd e vinile. L’album dell’artista romana arriva dopo una ...Ditonellapiaga svela il titolo, la data di uscita e la cover del suo album "Camouflage" e si prepara per la partecipazione in gara alla 72° edizione del Festival di Sanremo in coppia con Donatella Ret ...