Calcio femminile, Supercoppa: ingresso gratuito per semifinali e finale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Mancano tre settimane al via della Final Four della Supercoppa Ferrovie dello Stato Italiane, la competizione che inaugurerà il 2022 del Calcio italiano mettendo in palio il primo trofeo del nuovo anno. Si partirà mercoledì 5 gennaio con Roma-Milan (stadio ‘Francioni’ di Latina, ore 14.30) e Juventus-Sassuolo (stadio ‘Stirpe’ di Frosinone, ore 17.30): le vincitrici si affronteranno nella finalissima in programma sabato 8 gennaio alle 14.30 a Frosinone. L’ingresso per assistere alle semifinali e alla finale è gratuito, previa presentazione di un titolo di accesso che sarà possibile scaricare a partire da oggi collegandosi alla pagina figc.vivaticket.it, fino ad esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto dei regolamenti vigenti sia in materia di biglietteria sia in materia di misure ... Leggi su footdata (Di giovedì 16 dicembre 2021) Mancano tre settimane al via della Final Four dellaFerrovie dello Stato Italiane, la competizione che inaugurerà il 2022 delitaliano mettendo in palio il primo trofeo del nuovo anno. Si partirà mercoledì 5 gennaio con Roma-Milan (stadio ‘Francioni’ di Latina, ore 14.30) e Juventus-Sassuolo (stadio ‘Stirpe’ di Frosinone, ore 17.30): le vincitrici si affronteranno nella finalissima in programma sabato 8 gennaio alle 14.30 a Frosinone. L’per assistere allee alla, previa presentazione di un titolo di accesso che sarà possibile scaricare a partire da oggi collegandosi alla pagina figc.vivaticket.it, fino ad esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto dei regolamenti vigenti sia in materia di biglietteria sia in materia di misure ...

