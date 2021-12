Assemblea salute donne: mancano percorsi per tumore al seno (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma – Chiedono “risposte dalla Regione Lazio che scrive norme che non vengono applicate, dalle direzioni delle Asl che non fanno nulla in maniera concreta e sistemica su continuità assistenziale e accesso agli screening, dalle direzioni delle Breast Unit che non rispondono alle necessità di cura delle donne malate e non rispettano la normativa nazionale e regionale”. Sono le rappresentanti dell’Assemblea per la salute delle donne- Coordinamento regionale sanità firmatarie di una lettera indirizzata al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti; all’assessore alla Sanità e integrazione socio-sanitaria, Alessio D’Amato, e a tutti i vertici della sanità regionale. “Vi scriviamo- si legge nel testo della lettera- per segnalare il malfunzionamento di servizi che dovrebbero essere garantiti da un Servizio sanitario ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma – Chiedono “risposte dalla Regione Lazio che scrive norme che non vengono applicate, dalle direzioni delle Asl che non fanno nulla in maniera concreta e sistemica su continuità assistenziale e accesso agli screening, dalle direzioni delle Breast Unit che non rispondono alle necessità di cura dellemalate e non rispettano la normativa nazionale e regionale”. Sono le rappresentanti dell’per ladelle- Coordinamento regionale sanità firmatarie di una lettera indirizzata al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti; all’assessore alla Sanità e integrazione socio-sanitaria, Alessio D’Amato, e a tutti i vertici della sanità regionale. “Vi scriviamo- si legge nel testo della lettera- per segnalare il malfunzionamento di servizi che dovrebbero essere garantiti da un Servizio sanitario ...

