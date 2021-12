Alessandro Basciano | perché si è lasciato con Erjona Sulejmani? Ecco cosa è successo alla ex coppia

(Di venerdì 17 dicembre 2021)ha avuto una storia con la bellissima modella e influencer di origini albanesiSulejamani. Il gossip sulla loro infuocata love story aveva acceso l’estate 2021, ma i due si sarebbero detti addio già a settembre di quest’anno. Come mai? Andiamo a scoprire meglio insieme le cause di questa improvvisa rottura. Leggi anche:… L'articolo proviene da City Roma News.

Il terzo nome, per ora però solo un'indiscrezione che circola sulla rete, potrebbe invece essere quello di, corteggiatore di Giulia Quattrociocche a ' Uomini e Donne ' ed ex ..., ex corteggiatore di Uomini e Donne, sarà un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 6. Chi è: esordi e carriera, nato il 1 giugno 1989, è ...In tal senso da giorni circolano le voci sui possibili nuovi ingressi di altri Vipponi pronti a scombussolare le dinamiche degli inquilini rimasti in casa, intensificatesi proprio a ridosso della seco ...Grande Fratello Vip ci sono grosse novità: in arrivo tre nuovi concorrenti, il colpo di Alfonso Signorini: ecco chi sono ...