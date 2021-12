Adriana Fossa Blanco | moglie di Paolo Maldini è una vecchia conoscenza di un conduttore| il retroscena

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Conoscetedi? Non è un volto nuovo per la tv. Ecco dove l’avete già vista. Tutti ricordano l’ex capitano del Milan,che con il club ha segnato una pagina importante nella storia del calcio italiano. Il suo è un vero e proprio esempio di attaccamento alla maglia, senza badare ai soldi. Tuttoraoccupa un posto nella dirigenza della società ed è un punto di riferimento per i calciatori fuori e dentro lo spogliatoio.e sua– Getty ImagesDal punto di vista della vita privata è sposato con...

Ecco chi è Adriana Fossa Blanco Lei ancora giovanissima ha debuttato come modella a Miami per poi trasferirsi a Parigi e nel 1988 a Milano dove ha sfilato per alcuni dei più importanti brand d'alta moda. Conoscete Adriana Fossa Blanco, moglie di Paolo Maldini? Non è un volto nuovo per la tv. Ecco dove l'avete già vista. Tutti ricordano l'ex capitano del Milan, Paolo Maldini che con il club ha segnato una pagina importante nella storia del calcio italiano. «Buon anniversario amore??te amo #27annisposati». Fa gli auguri così Paolo Maldini a sua moglie Adriana Fossa Blanco. Oggi i due festeggiano 27 anni di matrimonio e ...