Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2021 ore 15:30 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Viabilità DEL 15 DICEMBRE 2021 ORE 15:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON LA Viabilità DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL'A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA BIS E SALARIA E, PROSEGUENDO, TRA NOMENTANA E A24. E SEMPRE SULL'AUTOSTRADA A24, MA SUL TRATTO URBANO, TRAFFICO BLOCCATO TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST'ULTIMA. CODE ANCHE SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO ALTEZZA FARNESINA, E LO SVINCOLO PER LA SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST; INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA TRA SPINACETO E L'INNESTO CON LA COLOMBO IN ENTRAMBE ...

