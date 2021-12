Verona-Empoli: test per l’ascolto live dei dialoghi tra arbitro e VAR (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In Verona Empoli verrà effettuato un test per l’ascolto live dei dialoghi tra arbitro e VAR. La novità voluta da AIA e Lega Serie A Durante il match di Coppa Italia tra Verona ed Empoli verrà messo in pratica un primo test ufficiale per l’ascolto live dei dialoghi tra l’arbitro in campo e la sala VAR. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, le recenti parole del designatore Gianluca Rocchi sono state confermate. DICHIARAZIONI – «Il giorno in cui faremo ascoltare i dialoghi tra arbitri e Var è molto vicino. Nessun segreto. A noi tra l’altro serve per didattica: nella valutazione del Var non c’è solo la decisione ma anche il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Inverrà effettuato unperdeitrae VAR. La novità voluta da AIA e Lega Serie A Durante il match di Coppa Italia traedverrà messo in pratica un primoufficiale perdeitra l’in campo e la sala VAR. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, le recenti parole del designatore Gianluca Rocchi sono state confermate. DICHIARAZIONI – «Il giorno in cui faremo ascoltare itra arbitri e Var è molto vicino. Nessun segreto. A noi tra l’altro serve per didattica: nella valutazione del Var non c’è solo la decisione ma anche il ...

Advertising

GoalItalia : Dialoghi 'in chiaro' per la prima volta ??? - angelomangiante : #Allegri: 'Non si possono fare due punti su 15 contro Udinese, Empoli, Sassuolo, Verona e Venezia'. #VeneziaJuventus - 11contro11 : Hellas Verona-#Empoli, le formazioni ufficiali: spazio a Lasagna #HellasVerona #SerieA #11contro11 - 1926_cri : RT @CalcioFinanza: Svolta AIA-Lega: in Verona-Empoli test per ascolto live dei dialoghi arbitro-Var - tcm24com : Coppa Italia; formazioni ufficiali Verona-Empoli #Verona #Empoli #CoppaItalia -