Variante Omicron, Iss: “In Italia a 0,19%, Delta resta dominante” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In Italia il 6 dicembre scorso “la Variante Delta era ancora largamente predominante, con una prevalenza stimata superiore al 99%, mentre per la Omicron sono stati trovati 4 casi, corrispondenti allo 0,19% del campione esaminato”. Questi i risultati principali della nuova indagine rapida condotta dall’Iss e dal ministero della Salute, insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. L’indagine integra le attività di monitoraggio di routine, e – precisa l’Iss – non contiene quindi tutti i casi di varianti rilevate ma solo quelle relative alla giornata presa in considerazione. Per l’indagine “è stato chiesto ai laboratori delle Regioni e province autonome di selezionare dei sottocampioni di casi positivi e di sequenziare il genoma del virus – prosegue la nota dell’Iss – Il campione ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Inil 6 dicembre scorso “laera ancora largamente pre, con una prevalenza stimata superiore al 99%, mentre per lasono stati trovati 4 casi, corrispondenti allo 0,19% del campione esaminato”. Questi i risultati principali della nuova indagine rapida condotta dall’Iss e dal ministero della Salute, insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. L’indagine integra le attività di monitoraggio di routine, e – precisa l’Iss – non contiene quindi tutti i casi di varianti rilevate ma solo quelle relative alla giornata presa in considerazione. Per l’indagine “è stato chiesto ai laboratori delle Regioni e province autonome di selezionare dei sottocampioni di casi positivi e di sequenziare il genoma del virus – prosegue la nota dell’Iss – Il campione ...

