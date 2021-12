Se un trattamento di una beauty expert dà una svolta alla pelle (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Perché decidere di godersi una pausa spazio-temporale per dare alla propria pelle le adeguate attenzione è un favore che vi fate e che ci si leggerà sul viso Leggi su vanityfair (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Perché decidere di godersi una pausa spazio-temporale per darepropriale adeguate attenzione è un favore che vi fate e che ci si leggerà sul viso

Advertising

paolamontef : RT @Giochimale: @Martina23027506 Che schifo? Ma lo schifo che fate voi che ancora difendete quella poco di buono che si è fatta scopare da… - AChierchini : RT @AntiScientista: Fidarsi della scienza? Ma di che parliamo? Non esiste scienza al momento. Esistono solo contraddizioni continue su un t… - GPTurchi : RT @AntiScientista: Fidarsi della scienza? Ma di che parliamo? Non esiste scienza al momento. Esistono solo contraddizioni continue su un t… - AntiScientista : Fidarsi della scienza? Ma di che parliamo? Non esiste scienza al momento. Esistono solo contraddizioni continue su… - dr_gandolfi : Solo dopo un mese dal trattamento già ho notato una riduzione del girovita notevole. Dottor Gandolfi ed Elena davve… -