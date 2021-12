Sci alpino, i precedenti dell’Italia in Alta Badia. Max Blardone l’ultimo a vincere sulla Gran Risa (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Una delle immancabili tradizioni della Coppa del Mondo di sci alpino è la tappa dell’Alta Badia nell’imminenza del Natale. La Gran Risa, infatti, diventa protagonista con il classico gigante, su uno scenario unico nel suo genere. In questa edizione 2021, poi, le gare saranno addirittura due, per uno spettacolo davvero imperdibile. sulla pista altoatesina si sono scritte pagine indimenticabili dello sci, per i colori italiani e non solo. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria i momenti più importanti della sua storia. La Coppa del Mondo ha fatto il suo esordio in Alta Badia nel 1986 con il successo del leggendario Ingemar Stenmark, davanti all’austriaco Hubert Strolz ed al nostro Roberto Erlacher. Nel 1987 si disputarono ben due giganti con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Una delle immancabili tradizioni della Coppa del Mondo di sciè la tappa dell’nell’imminenza del Natale. La, infatti, diventa protagonista con il classico gigante, su uno scenario unico nel suo genere. In questa edizione 2021, poi, le gare saranno addirittura due, per uno spettacolo davvero imperdibile.pista altoatesina si sono scritte pagine indimenticabili dello sci, per i colori italiani e non solo. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria i momenti più importanti della sua storia. La Coppa del Mondo ha fatto il suo esordio innel 1986 con il successo del leggendario Ingemar Stenmark, davanti all’austriaco Hubert Strolz ed al nostro Roberto Erlacher. Nel 1987 si disputarono ben due giganti con ...

