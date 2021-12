Salento, arrestato uomo accusato di violenze nei confronti della ex compagna I maltrattamenti sarebbero iniziati nel 2003 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un uomo è stato arrestato dai carabinieri in Salento con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, stalking e lesioni nei confronti di una donna, che ha trovato la forza di denunciarlo. Si tratta dell’ex compagno, il quale è stato bloccato dalle forze dell’ordine dopo aver preso a calci e pugni la porta di ingresso dell’abitazione della vittima. I soprusi, stando alla denuncia, sarebbero iniziati nel lontano 2003. L’uomo avrebbe costretto la donna a restare in casa; a indossare abiti accollati, anche in estate, e le avrebbe anche impedito di proseguire gli studi per il conseguimento del diploma. L'articolo Salento, arrestato uomo ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Unè statodai carabinieri incon l’accusa diin famiglia, violenza sessuale, stalking e lesioni neidi una donna, che ha trovato la forza di denunciarlo. Si tratta dell’ex compagno, il quale è stato bloccato dalle forze dell’ordine dopo aver preso a calci e pugni la porta di ingresso dell’abitazionevittima. I soprusi, stando alla denuncia,nel lontano. L’avrebbe costretto la donna a restare in casa; a indossare abiti accollati, anche in estate, e le avrebbe anche impedito di proseguire gli studi per il conseguimento del diploma. L'articolo...

Carmela_oltre : RT @TgrRai: #violenzasulledonne Violentata, picchiata e minacciata di morte per 18 anni ha trovato il coraggio di denunciare l'ex compagno… - TgrRai : #violenzasulledonne Violentata, picchiata e minacciata di morte per 18 anni ha trovato il coraggio di denunciare l… - infoitinterno : Salento, è morto il 17enne travolto in bici e abbandonato sul ciglio della strada. Arrestato automobilista - infoitinterno : Salento, è morto il 16enne travolto in bici e abbandonato sul ciglio della strada. Arrestato automobilista - lavocemanduria : Arrestato manager regionale: 'gare truccate per l'elisoccorso e il trasporto aereo degli organi'… -