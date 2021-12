Roma, Zaniolo recuperato per Bergamo. Smalling in dubbio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Arrivano notizie incoraggianti dall’infermeria della Roma per José Mourinho: al termine della partita contro lo Spezia il tecnico si era lasciato andare a qualche piccola preoccupazione sulla situazione infortuni, che nell’ultimo periodo ha minato concretamente il cammino della squadra in campionato. A quello di Zaniolo (uscito dal match contro il CSKA Sofia dopo pochi minuti dall’ingresso in campo per un fastidio al flessore), si sono aggiunti lunedì quelli dei due difensori autori dei gol vittoria contro i liguri, Ibanez e Smalling: il primo ha chiuso la partita in campo con un dolore muscolare, mentre il secondo ha chiesto al mister di uscire qualche minuto prima della fine del match. Il numero 22 giallorosso tuttavia, nel giorno di riposo concesso dal mister alla squadra, si è allenato a Trigoria e le sue condizioni sono state ... Leggi su footdata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Arrivano notizie incoraggianti dall’infermeria dellaper José Mourinho: al termine della partita contro lo Spezia il tecnico si era lasciato andare a qualche piccola preoccupazione sulla situazione infortuni, che nell’ultimo periodo ha minato concretamente il cammino della squadra in campionato. A quello di(uscito dal match contro il CSKA Sofia dopo pochi minuti dall’ingresso in campo per un fastidio al flessore), si sono aggiunti lunedì quelli dei due difensori autori dei gol vittoria contro i liguri, Ibanez e: il primo ha chiuso la partita in campo con un dolore muscolare, mentre il secondo ha chiesto al mister di uscire qualche minuto prima della fine del match. Il numero 22 giallorosso tuttavia, nel giorno di riposo concesso dal mister alla squadra, si è allenato a Trigoria e le sue condizioni sono state ...

