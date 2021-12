Roma, in coma per uno schiaffo muore dopo un anno: arrestato il pugile che lo aggredì (Di giovedì 16 dicembre 2021) È stato in coma per un anno, prima di morire. Costretto in rianimazione dopo essere stato colpito al volto con uno schiaffo. Ora il presunto aggressore è stato arrestato per... Leggi su ilmattino (Di giovedì 16 dicembre 2021) È stato inper un, prima di morire. Costretto in rianimazioneessere stato colpito al volto con uno. Ora il presunto aggressore è statoper...

Advertising

Agenzia_Ansa : Colpito al volto con uno schiaffo, è morto dopo un anno di coma e il presunto aggressore è stato arrestato per omic… - repubblica : In coma per uno schiaffo, muore dopo un anno: arrestato il responsabile [di Romina Marceca] - statilia01 : In coma per uno schiaffo, muore dopo un anno: arrestato il responsabile - Gio_Donatini : RT @giusmo1: In coma per uno schiaffo, muore dopo un anno: arrestato il responsabile - tempoweb : Arrestato il presunto omicida di Giancarlo Masala, l'uomo ucciso con uno schiaffo #Roma #iltempoquotidiano… -