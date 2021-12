Advertising

fisco24_info : Oro: stabile a 1.770 dollari: Dopo il calo dello 0,9% di ieri - VincenzoIanno16 : RT @ansa_economia: Oro: stabile a 1.788 dollari. -0,01% #ANSA - aureaoperatore1 : L'oro è rimasto stabile oggi dopo il forte calo di ieri, perché gli investitori cercano indizi sul ritmo del taperi… - ansa_economia : Oro: stabile a 1.788 dollari. -0,01% #ANSA - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Oro: stabile a 1.788 dollari: -0,01% -

Ultime Notizie dalla rete : Oro stabile

poco mosso sui mercati asiatici. Il metallo prezioso viene scambiato a 1.770,44 dollari l'oncia dopo aver ceduto ieri lo 0,9%. In calo argento e platino, mentre il palladio viene scambiato ai ...In tarda mattinata, lo Small Business Optimism USA di novembre è rimasto, in linea con le ... Viste le circostanze, i rendimenti hanno mantenuto la tendenza a salire e le commodities e l'...Oro poco mosso sui mercati asiatici. Il metallo prezioso viene scambiato a 1.770,44 dollari l'oncia dopo aver ceduto ieri lo 0,9%. In calo argento e platino, mentre il palladio viene scambiato ai live ...È arrivato il giorno della FED e questo potrebbe dare al prezzo dell’Oro una grossa occasione per muoversi definitivamente. Nonostante una propensione ribassista, i rialzisti ritengono ancora che poss ...