"Mio figlio sa chi sono io" alla Sala Pasolini (Di mercoledì 15 dicembre 2021) di Monica De Santis "Mio figlio sa chi sono" presentato da Koan Concept House, è un'allestimento, di cui Paolo Coletta firma musiche e regia, Teresa Acone i costumi e Davide Piscicelli il suono, scritto per Gea Martire, di scena questa sera alla Sala Pasolini alle ore 21. E' un personaggio dai tratti forti e inequivocabili. E' la storia di una donna alle prese con gli ultimi giorni del proprio figlio tossicodipendente. Lo spettacolo che ha debuttato in anteprima al Campania Teatro Festival lo scorso 16 giugno presso il Teatro Naturale di Pietrelcina. La scena è ambientata in un interno disabitato di un appartamento alto-borghese. A un anno dalla morte del figlio avvenuta proprio in quella casa, Nicole torna per incontrare l'amico di una vita che ...

