Matteo Vinci ucciso da un'autobomba: due ergastoli per la sua morte

Matteo Vinci è rimasto vittima di un'attentato nel 2018: c'è anche una condanna a dieci anni per tentato omicidio nei confronti del padre Carcere a vita. È la sentenza di primo grado per la morte di Matteo Vinci, il biologo di 42 anni ucciso a Limbadi in provincia di Catanzaro con un'autobomba il 9 aprile 2018. L'attentato che ha ucciso Francesco Vinci (foto Facebook)La Corte d'Assise di Catanzaro ha escluso l'aggravante mafiosa ma ha riconosciuto le responsabilità di tre imputati e ha deciso per la pena pesantissima dopo oltre tre anni dai fatti. Ergastolo per Rosaria Mancuso e il genero Vito Barbara. Domenico Di Grillo, marito della Mancuso, condannato a dieci anni per la tentato omicidio di ...

