Marcell Jacobs | “Battere record di Bolt? Si pensa | ma non si dice…”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un obiettivo nuovo. Una nuova conferma. Un nuovo inizio dopo le meraviglie dei Giochi Olimpici svolti nella terra del Sol Levante.ha fatto incetta di medaglie d’oro alle ultime Olimpiadi di Tokyo, ma l’atleta italiano è già proiettato verso i futuri successi. Nel mirino del classe 1994 nato negli Stati Uniti c’è ildi un certo Usain. Le parole diEcco le parole dell’atleta italiano, campione olimpico nei 100 metri e nella staffetta 4×100 agli ultimi Giochi di Tokyo 2020, premiato ‘Uomo dell’anno’ ai Gazzetta Sports Awards: “ildi? Nella mente di un atleta non ci sono limiti e lavoriamo ogni giorno per diventare i numeri uno. Quindi non si dice ma si ...

Il campione del mondo dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020,, è stato eletto "Uomo dell'anno" ai Gazzetta Sports Awards e ha parlato dei suoi prossimi obiettiviDopo l'emozionante proposta di matrimonio alla sua Nicole Daza lo scorso 26 settembre , ora è stata scelta la location (da favola) per la celebrazione delle nozze.ATLETICA - "Nella mente di un atleta non ci sono limiti. Battere il record di Bolt? Nella mente di un atleta non ci sono limiti e lavoriamo ogni giorno per dive ...Vanity Fair Marcell Jacobs: ecco presentata la copertina che rappresenta i grandi trionfi italiani nell'anno che sta per concludersi ...