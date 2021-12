Malore Improvviso, Morto Carlo Caputo di Castellammare di Stabia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Carlo Caputo era un giovane imprenditore di Castellammare di Stabia (Napoli) amato e conosciuto da tutti. La sua vita è stata spezzata da un Malore Improvviso, probabilmente un attacco cardiaco. ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 15 dicembre 2021)era un giovane imprenditore didi(Napoli) amato e conosciuto da tutti. La sua vita è stata spezzata da un, probabilmente un attacco cardiaco. ...

