"Lui non sa ancora niente". GF Vip: Manuel Bortuzzo, sta succedendo fuori e lui non sa ancora nulla (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Mentre Manuel Bortuzzo si trova all'interno della casa del Gf Vip, fuori si continua l'iter giudiziario al quale è strettamente connesso. Si scopre, ne da notizia l'Ansa, che ci sarà un appello bis per i due imputati rei confessi del ferimento del nuotatore. Naturalmente lo ha deciso la Cassazione che ha ordinato alla Corte d'Appello di Roma di riesaminare la sussistenza o meno della circostanza aggravante della premeditazione. In questo modo si apre la possibilità di un ulteriore sconto di pena per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due giovani condannati per il tentato omicidio di Manuel alla pena di 14 anni e otto mesi, ridotti in appello rispetto al primo grado quando la pena inflitta era di 16 anni. Ora, i giudici della Corte suprema di Cassazione hanno dunque accolto una delle richiesta della difesa dei due ...

