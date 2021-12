LIVE Cannes-Perugia 0-2, Champions League volley in DIRETTA: Sir sul velluto nei primi due set (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-3 Challenge vinto dalla Sir. 6-3 Challenge in corso e ancora una volta si va per le lunghe. 6-3 Pallonetto spinto di Nelli. 6-2 Murone di Mengozzi su Cveticanin. 5-2 Ter Horst a segno da posto due. 4-2 Lungo il servizio dell’ucraino. 4-1 Pallonetto spinto di Plotnytskyi. 3-0 Partenza prepotente di Perugia. 1-0 Murone di Plotnytskyi su Nelli. 20:40 Secondo set assai brutto dal punto di vista del gioco, ci sono stati numerosi tempi morti tra time-out, challenge e problemi con il referto elettronico. La Sir ha spinto meno rispetto al primo set e sono arrivati più errori, partita non eccezionale di Anderson, che ha lasciato il campo a Leon. Ter Horst e Plotnytskyi i migliori per Perugia. 25-22 Sbaglia anche Klyamar e il secondo set va alla Sir. 24-22 Si ferma sul nastro il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-3 Challenge vinto dalla Sir. 6-3 Challenge in corso e ancora una volta si va per le lunghe. 6-3 Pallonetto spinto di Nelli. 6-2 Murone di Mengozzi su Cveticanin. 5-2 Ter Horst a segno da posto due. 4-2 Lungo il servizio dell’ucraino. 4-1 Pallonetto spinto di Plotnytskyi. 3-0 Partenza prepotente di. 1-0 Murone di Plotnytskyi su Nelli. 20:40 Secondo set assai brutto dal punto di vista del gioco, ci sono stati numerosi tempi morti tra time-out, challenge e problemi con il referto elettronico. La Sir ha spinto meno rispetto al primo set e sono arrivati più errori, partita non eccezionale di Anderson, che ha lasciato il campo a Leon. Ter Horst e Plotnytskyi i migliori per. 25-22 Sbaglia anche Klyamar e il secondo set va alla Sir. 24-22 Si ferma sul nastro il ...

Advertising

naparai : RT @SIRVolleyPG: ?? | GameDay. 2ª giornata CEV 2021/22: AS Cannes Dragons ?? Sir Sicoma Monini Perugia ?? Palais des Victoires ? 19.30 ?? Di… - jijiqiqi18 : RT @SIRVolleyPG: ?? | GameDay. 2ª giornata CEV 2021/22: AS Cannes Dragons ?? Sir Sicoma Monini Perugia ?? Palais des Victoires ? 19.30 ?? Di… - AmaroliSimone : RT @SIRVolleyPG: ?? | GameDay. 2ª giornata CEV 2021/22: AS Cannes Dragons ?? Sir Sicoma Monini Perugia ?? Palais des Victoires ? 19.30 ?? Di… - SIRVolleyPG : ?? | GameDay. 2ª giornata CEV 2021/22: AS Cannes Dragons ?? Sir Sicoma Monini Perugia ?? Palais des Victoires ? 19.… -