Landini: “Non è lo sciopero a dividere, ma l’evasione fiscale e la precarietà. Domani in piazza per dare voce ai lavoratori” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Più che lo sciopero, dividono l’evasione fiscale, la precarietà del lavoro”. Lo sostiene il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo all’iniziativa di Sinistra italiana dedicato alle ragioni dello sciopero generale previsto per Domani (rivedi la diretta integrale), organizzata insieme al segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri e al deputato Nicola Fratoianni. “Al di là di quelli che ci attaccano – ha aggiunto Landini – lo sciopero non è uno strumento che divide, in realtà è uno strumento di solidarietà che unisce. Unisce quelli che potrebbero anche non scioperare perché hanno condizioni positive e quelli che invece da soli non ce la fanno”. Quella dello sciopero generale “oltre che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Più che lo, dividono, ladel lavoro”. Lo sostiene il segretario generale della Cgil, Maurizio, intervenendo all’iniziativa di Sinistra italiana dedicato alle ragioni dellogenerale previsto per(rivedi la diretta integrale), organizzata insieme al segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri e al deputato Nicola Fratoianni. “Al di là di quelli che ci attaccano – ha aggiunto– lonon è uno strumento che divide, in realtà è uno strumento di solidarietà che unisce. Unisce quelli che potrebbero anche non scioperare perché hanno condizioni positive e quelli che invece da soli non ce la fanno”. Quella dellogenerale “oltre che ...

