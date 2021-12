La scelta di Andrea Nicole è Ciprian: la delusione di Gianni Sperti e il dispiacere di Maria De Filippi – VIDEO (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Oggi è andata in onda la tanto attesa puntata con la scelta “anomala” di Andrea Nicole, la tronista di Uomini e Donne che ha passato la notte con Ciprian all’insaputa della redazione del dating show condotto da Maria De Filippi. La scelta di Andrea Nicole è Ciprian: la delusione di Gianni Sperti La tronista ha confessato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Oggi è andata in onda la tanto attesa puntata con la“anomala” di, la tronista di Uomini e Donne che ha passato la notte conall’insaputa della redazione del dating show condotto daDe. Ladi: ladiLa tronista ha confessato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

YouDefinition : RT @BiasiErika: Maria non si è pentita della sua scelta perché nonostante non crede a lui e fa bene, crede nel sentimento di Andrea Nicole… - BiasiErika : Maria non si è pentita della sua scelta perché nonostante non crede a lui e fa bene, crede nel sentimento di Andrea… - gfvipcommenti1 : io appoggio Andrea Nicole. si è fatta lasciar andare perché davanti a lei c’era il ragazzo che a lei piaceva. ma la… - ilteamdeipali1 : @luceecenere_ Cazzo però se Andrea nicole avesse fatto la scelta per bene io avrei potuto festeggiare alla grandiss… - narifrancy84 : Anche se questa volta sarà stato lo stesso, questa non scelta ha fatto il botto, perché chi se lo aspettava da Andrea Nicole. -