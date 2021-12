Jovanotti torna live | date e città dei prossimi concerti esclusivi

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ri-Party-Amo,e location dei dueevento di. Il mondo della musica in questo periodo di pandemia mondiale da Coronavirus sta soffrendo molto.annullati, eventi in dubbio, presentazioni di dischi che saltano all’ultimo minuto… una situazione estenuante e che porta i cantanti, come, a programmareper l’estate e l’autunno2022. Una L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com