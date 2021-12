Instagram e il mistero dei 2 miliardi di utenti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il social network avrebbe raggiunto un traguardo importante nella sua crescita, ma non sembra intenzionato a ufficializzarlo: i problemi con i giovani, e la poca trasparenza su dati ed effetti, suggeriscono a Menlo Park il basso profilo Leggi su repubblica (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il social network avrebbe raggiunto un traguardo importante nella sua crescita, ma non sembra intenzionato a ufficializzarlo: i problemi con i giovani, e la poca trasparenza su dati ed effetti, suggeriscono a Menlo Park il basso profilo

Advertising

Ornella__Vanoni : L'artista torna al cinema in '7 donne e un mistero', commedia noir di Alessandro Genovesi. 'Amo i film brillanti. I… - MediasetTgcom24 : Il mistero del cambio nome su Instagram di Wanda Nara: la moglie di Icardi spiega cosa è successo… - nicolosi59 : RT @cittadimodena: ? tra le affascinanti vie di Modena, la via Emilia è sicuramente una delle più ricche di storia e mistero, qui imprezios… - bonardi_luca : Mini racconti del giovedì in meno di 500 parole. Oggi l'uscita n.110: 'Una cena per noi due', cercando un po' di qu… - MGiacomettiMD : RT @cittadimodena: ? tra le affascinanti vie di Modena, la via Emilia è sicuramente una delle più ricche di storia e mistero, qui imprezios… -