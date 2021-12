Incredibile in Serie A: un club rischierebbe l’esclusione istantanea! (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La notizia dell’ultima ora ha molto dell’Incredibile. Secondo quanto riferito dall’Ansa, un club di Serie A sarebbe a rischio esclusione. Si tratta della Salernitana che è in odore di passaggio di proprietà da ormai molto tempo. Lotito, Lazio, Salernitana Ecco il motivo Secondo quanto riferito per l’appunto dall‘Ansa, non ci sarebbe ancora nessuna offerta ufficiale per il passaggio di proprietà. Se entro il 31 dicembre non dovesse arrivare nessuna offerta concreta la Salernitana sarà automaticamente esclusa dal massimo campionato italiano. LEGGI ANCHE: Caso Salernitana, tre gli investitori interessati: la situazione LEGGI ANCHE: Salernitana, spunta un nuovo acquirente: tutti i dettagli Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La notizia dell’ultima ora ha molto dell’. Secondo quanto riferito dall’Ansa, undiA sarebbe a rischio esclusione. Si tratta della Salernitana che è in odore di passaggio di proprietà da ormai molto tempo. Lotito, Lazio, Salernitana Ecco il motivo Secondo quanto riferito per l’appunto dall‘Ansa, non ci sarebbe ancora nessuna offerta ufficiale per il passaggio di proprietà. Se entro il 31 dicembre non dovesse arrivare nessuna offerta concreta la Salernitana sarà automaticamente esclusa dal massimo campionato italiano. LEGGI ANCHE: Caso Salernitana, tre gli investitori interessati: la situazione LEGGI ANCHE: Salernitana, spunta un nuovo acquirente: tutti i dettagli

