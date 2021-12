I no - vax tentano di occupare l'ospedale di Pordenone: la digos sventa il piano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Con la quarta ondata le regole sono diventate, giustamente, sempre più stringenti e dopo l'obbligo vaccinale alle forze dell'ordine ed al personale sanitario, quest'oggi a Pordenone c'è stato un ... Leggi su globalist (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Con la quarta ondata le regole sono diventate, giustamente, sempre più stringenti e dopo l'obbligo vaccinale alle forze dell'ordine ed al personale sanitario, quest'oggi ac'è stato un ...

