I cialtroni, gli imbonitori e il danno sociale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nel 1999, la Banca Mondiale sancì, punto poi ripreso nel 2005 dall'UNESCO, che viviamo in una società della conoscenza, ovvero in una società a elevato grado di utilizzo delle tecnologie elettroniche in ambito informazionale e caratterizzata da individui che sanno reperire informazione, che sanno maneggiarla, modificarla creativamente e usarla al fine di aumentare la qualità della vita loro e di coloro cui sono interessati. Si ha così una definizione di conoscenza basata sulla possibilità di aumentare la qualità della vita in base all'informazione che abbiamo e che siamo capaci di recuperare e manipolare. Qui per 'informazione' si intende la notizia di un evento o di un processo che si è provata essere veridica attraverso le tecniche tipiche di quell'ambito. Se l'ambito è scientifico quell'informazione è una notizia di un evento o di un processo che sappiamo essere frutto di ...

