Green pass, niente quarantena per bimbi 5 - 11 anni che entrano in Italia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Per i bambini tra i 5 e gli 11 anni non è previsto il Green pass e dunque chi entra in Italia con i genitori non dovrà fare la quarantena di 5 giorni se i familiari sono vaccinati o guariti dal Covid.

