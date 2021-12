George Floyd | l’ex agente Derek Chauvin si dichiara «colpevole di aver violato i suoi diritti costituzionali»

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)si ètodiusato la sua posizione di ufficiale di polizia per violare idi, l’afroamericano di 46 anni ucciso in Minnesota, negli Usa, dopo cheha fatto pressione con il ginocchio sul suo collo per quasi 9 minuti. L’ammissione del poliziotto prolungherà molto probabilmente la sua permanenza in prigione.è comparso in tribunale oggi e ha riconosciuto la sua responsabilità. A gennaio dovrebbe cominciare il processo a suo carico con l’accusa federale di violazione volontaria deidipoliziotto ...

Derek Chauvin, l'agente di polizia condannato a 22 anni e mezzo per l'uccisione dell'afroamericano George Floyd, si è dichiarato colpevole di aver violato i diritti civili della vittima. In riferimento al ginocchio premuto per nove minuti sul collo del 46enne, che ne ha poi causato il decesso. Derek Chauvin, l'ex-agente di polizia, in carcere per l'omicidio di George Floyd si è dichiarato colpevole oggi in un secondo procedimento penale nei suoi confronti.