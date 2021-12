Ex-Embraco | presidio dei lavoratori a Roma e tavolo al Ministero Fiom | “Vanno date risposte a queste persone che lottano da 4 anni”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Il, oltre che smontare le ipotesi, deve saper montare delle. Quindi, vogliamo sapere chi potrà acquisire, quale futuro per questie come verranno tutelati nel mentre visto che siamo alla vigilia della scadenza della Cassa Integrazione”. Lo ha dichiarato parlando con i cronisti la Segretaria nazionale della, Barbara Tibaldi, prima dell’incontro alper lo Sviluppo economico per discutere del futuro della Ex-. “Il futuro degli operai dovrà essere garantito a partire da un percorso che ilha obbligo morale di istituire.da quattroe si sono indebitati“, ha concluso L'articolo proviene da Il ...

Presidio di una delegazione di lavoratori ex Embraco questa mattina a Roma alla sede del Mise. L'iniziativa è stata promossa da Fim, Fiom, Uilm, Uglm Torino in occasione del tavolo convocato al minist ...Il Tribunale fallimentare di Torino ha riaperto la procedura di licenziamento collettivo per tutti i lavoratori della ex Embraco. A partire dal 23 gennaio, i 377 addetti andranno quindi in Naspi (l'in ...