Di nuovo non funziona app PostePay e Bancoposta: problemi il 15 dicembre (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ci sono disservizi per i quali alcuni utenti affermano che non funziona l’app PostePay oggi 15 dicembre, insieme a quella dedicata a Bancoposta. Una situazione che sembra ricordare quella che abbiamo vissuto ad inizio settimana, come vi abbiamo puntualmente riportato sul nostro magazine con un articolo specifico dedicato, anche se la speranza di tutti è che questa volta il disservizio possa rientrare nel più breve tempo possibile. Cerchiamo di capire come stiano andando le cose da alcuni minuti a questa parte. Non funziona app PostePay e Bancoposta: cosa sappiamo al momento Dunque, non funziona app PostePay e Bancoposta, anche se bisogna contestualizzare il tutto. Il disservizio può essere monitorato in tempo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ci sono disservizi per i quali alcuni utenti affermano che nonl’appoggi 15, insieme a quella dedicata a. Una situazione che sembra ricordare quella che abbiamo vissuto ad inizio settimana, come vi abbiamo puntualmente riportato sul nostro magazine con un articolo specifico dedicato, anche se la speranza di tutti è che questa volta il disservizio possa rientrare nel più breve tempo possibile. Cerchiamo di capire come stiano andando le cose da alcuni minuti a questa parte. Nonapp: cosa sappiamo al momento Dunque, nonapp, anche se bisogna contestualizzare il tutto. Il disservizio può essere monitorato in tempo ...

Advertising

NetflixIT : Poi non dite che non vi avevamo avvisato. #DontLookUp, il nuovo film Netflix con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawren… - capuanogio : ?? L'agente di #Dybala sbarcato a Torino per la firma sul rinnovo di contratto dell'argentino. C'è l'accordo su tut… - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - simonavitelli60 : RT @Gi71376847: Il nuovo Presidente della RAI avrà mai visto Cartabianca o mezz’ora ora in più.penso dino e spero di no, perché se li ha vi… - Ticinonline : Il nuovo regolamento non si applicherà ai lavoratori frontalieri e lo stesso vale per gli spostamenti nella fascia… -