Covid | a Roma i primi vaccini pediatrici Zingaretti | Vaccinare i figli è un atto d' amore

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sentire la fanfara della polizia di stato intonare le canzoncine di Natale è un po’ strano. Eppure l’effetto è piacevole. Sarà la musica, saranno i clown e i babbi natali, saranno i palloncini colorati che ornano l’ingresso, fsta che fuori dal padiglione “Di Raimondo” dell’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani c’è un clima allegro. Quasi gioioso. Oggi, nel primo pomeriggio, sono partite qui le vaccinazioni pediatriche per i bambini nella fascia 5-11 anni. Alle 14.30 igenitori con bimbi al seguito sono stati accolti da clown e regalini. Alle 15 erano stati vaccinati icinque bimbi di Italia. Il primo in assoluto un bambino fragile di 5 anni. A fine giornata, aggiungendo ai 70 dello Spallanzani i vaccinati negli altri punti, si è arrivati a circa mille inoculazioni pediatriche. “I ...

