Capodanno, De Luca ribadisce: nessun evento in piazza Plebiscito (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A piazza Plebiscito, a Napoli, "non mi pare che sia previsto un evento in presenza" per il Capodanno. Lo ha ricordato, rispondendo alla domanda di una giornalista, il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca. "Ho incontrato ieri il sindaco di Napoli – ha aggiunto – credo che sia orientato a non avere alcun evento. Ma essendoci oggi l'ordinanza diventa vincolante per tutti. Ci saranno iniziative trasmesse in video ma in presenza no". Per De Luca bisogna "evitare tutti gli eventi che provocano assembramenti. Mi dicono che stanno preparando eventi ma non va bene". L'articolo proviene da Anteprima24.it.

