Burnley-Watford e Standard Liegi-Beerschot rinviate: cosa succede con le scommesse? (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Negli ultimi giorni la pandemia di Covid-19 è tornata prepotentemente a condizionare il mondo del calcio e, di conseguenza, anche quello delle scommesse sportive. Quest’oggi sono state rinviate altre due partite, ovvero Burnley-Watford di Premier League e Standard Liegi-Beerschot di Jupiler Pro League. In questo caso se i match verranno recuperati entro 48-72 ore le giocate saranno comunque valide, mentre se si supereranno i tre giorni prima di recuperare la sfida le quote diventeranno nulle. Le due partite in questione, dunque, verranno probabilmente annullate. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Negli ultimi giorni la pandemia di Covid-19 è tornata prepotentemente a condizionare il mondo del calcio e, di conseguenza, anche quello dellesportive. Quest’oggi sono statealtre due partite, ovverodi Premier League edi Jupiler Pro League. In questo caso se i match verranno recuperati entro 48-72 ore le giocate saranno comunque valide, mentre se si supereranno i tre giorni prima di recuperare la sfida le quote diventeranno nulle. Le due partite in questione, dunque, verranno probabilmente annullate. SportFace.

