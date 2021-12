Un albero di Natale ogni anno nel luogo in cui il padre fu investito e ucciso: 'Per ricordarlo e per la sicurezza stradale' (Di martedì 14 dicembre 2021) Era il 17 ottobre del 2012 quando Enrico Galante , un pastore, fu travolto e ucciso da un'auto mentre faceva pascolare il suo gregge di pecore: aveva 61 anni. Da allora, ogni anno, il figlio Enito ... Leggi su leggo (Di martedì 14 dicembre 2021) Era il 17 ottobre del 2012 quando Enrico Galante , un pastore, fu travolto eda un'auto mentre faceva pascolare il suo gregge di pecore: aveva 61 anni. Da allora,, il figlio Enito ...

Advertising

DisneyPlusIT : Spoiler: ecco il regalo di Natale che TUTTI vorrebbero sotto l'albero????. Regala l'abbonamento annuale a Disney+ con… - sbonaccini : Il nuovo albero di Natale in Piazza San Francesco a Modena, realizzato ad uncinetto con coloratissima lana riciclat… - juventusfc : L'avete già fatto l'albero? ?? #JuventusXMasLab ?? ?? - turbojrtiamo : RT @mathers_be: L’albero di Natale di Christian io me lo immagino proprio così. @turbojr_ #Amici21 - profluigimarino : RT @giorgio_gori: A #Bergamo Alta c’è già aria di #Natale. E domani accendiamo l’albero in città bassa e le luminarie nelle vie del centro… -