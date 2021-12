Ultime Notizie Roma del 14-12-2021 ore 15:10 (Di martedì 14 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono di un topino martedì 14 dicembre non ci trovi dell’obbligo per le forze dell’ordine in vigore da domani mercoledì a chi si defila via Arma in manette multe fino a €1500 è arrivata oggi la circolare del Ministero dell’Interno l’adempimento dell’obbligo comprende il ciclo vaccinale primario e far data dal 15 dicembre 2021 si legge la somministrazione della successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dalla circolare del Ministero della Salute l’obbligo riguarda anche gli assenti dal servizio Oltre alle forze dell’ordine l’obbligatorietà si estende al personale del Soccorso pubblico ai lavoratori della polizia penitenziaria della Giustizia minorile è di comunità al personale scolastico al personale amministrativo della sanità stato ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono di un topino martedì 14 dicembre non ci trovi dell’obbligo per le forze dell’ordine in vigore da domani mercoledì a chi si defila via Arma in manette multe fino a €1500 è arrivata oggi la circolare del Ministero dell’Interno l’adempimento dell’obbligo comprende il ciclo vaccinale primario e far data dal 15 dicembresi legge la somministrazione della successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dalla circolare del Ministero della Salute l’obbligo riguarda anche gli assenti dal servizio Oltre alle forze dell’ordine l’obbligatorietà si estende al personale del Soccorso pubblico ai lavoratori della polizia penitenziaria della Giustizia minorile è di comunità al personale scolastico al personale amministrativo della sanità stato ...

