Traffico Roma del 14-12-2021 ore 07 | 30

(Di martedì 14 dicembre 2021) Luceverdeda Simone cercherà Buongiorno sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata esterna tra la Prenestina e la Tiburtina ripercussioni sulla A24 arrivando da Settecamini carreggiata interna del raccordo code nel tratto Casilina Appia via Appia con aintenso disagio entrando atra Ciampino e Capannelle sulla tangenziale rallentamenti e codeverso stadio all'altezza della via Salaria code a tratti sulle vie Flaminia e Salaria disagi verso la tangenziale zona Balduina chiuso viale del Parco Mellini per alberi pericolanti