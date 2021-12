Tornado in 5 stati Usa | 88 le vittime | tra loro anche 7 bambini

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono diventate 88 ledella serie diche nel weekend scorso si è abbattuta su cinqueamericani, radendo al suolo intere cittadine. Il maggior numero di, 74, è stato riportato in Kentucky, dove 8 persone sono morte in una fabbrica di candele. Morti sei lavoratori nel magazzino Amazon a Edwardsville, Illinois, e un veterano della guerra di Corea di 94 anni in una casa di cura in Arkansas. Decessi segnalatinel Missouri e nel Tennessee.Tra leci sonoun bambino di 5 mesi nella piccola cittadina di Brema, strappato dalle braccia della madre dalla furia dei venti che soffiavano a 320 chilometri orari. Ivittima deisono in tutto sette e tra questi altri due neonati trovati in ...

...cinese Xi Jinping ha inviato oggi un messaggio al suo omologo americano Joe Biden esprimendo cordoglio per la perdita di vite umane e i danni causati dalla serie di tornado abbattutisi in sei...