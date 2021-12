Soleil Sorge trova un bigliettino di Alex | il contenuto la fa infuriare

(Di martedì 14 dicembre 2021) IldaBelli aIeri sera, prima della sua uscita dal Grande Fratello Vip,Belli ha organizzato una sorta di caccia al tesoro per. Lei, infatti, ha potuto leggere ildi una lettera nascosta solo alla fine della puntata in diretta. Questa la sua reazione, come rivela L'articolo proviene da Novella 2000.

Ammettere i sentimenti diverso Alex forse era (ed è) un'impresa ardua perché anche ieri l'... Alla luce di ciò, non sembra però comprensibile il bacio appassionato di ieri che forse la...piange disperata per Alex Belli/ Consolata da Sophie Codegoni rivela... C'è però chi proprio non riesce a schierarsi dalla sua parte, come Miriana Trevisan . Sono ormai ben noti i ...Soleil Sorge continua a parlare di Alex Belli e Delia Duran. La concorrente deride la coppia e l’ex inquilino di casa GFVip ...Gianmaria Antinolfi Sophie Codegoni: l'imprenditore ha deciso di rimanere in Casa fino a marzo ma fuori dalla sala led Sophie non ...