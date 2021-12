Roma, crolla palazzina per fuga gas: un ferito (Di martedì 14 dicembre 2021) Una fuga di gas ha provocato il crollo parziale di una palazzina. I Vigili del Fuoco di Roma sono intervenuti questa mattina, verso le 6.45, per il crollo di una porzione di una palazzina, dovuto probabilmente ad una fuga di gas, a Rocca di Papa. Estratta dalle macerie una donna, trovata ferita in camera da letto. La signora è stata assicurata alle cure degli operatori sanitari. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 14 dicembre 2021) Unadi gas ha provocato il crollo parziale di una. I Vigili del Fuoco disono intervenuti questa mattina, verso le 6.45, per il crollo di una porzione di una, dovuto probabilmente ad unadi gas, a Rocca di Papa. Estratta dalle macerie una donna, trovata ferita in camera da letto. La signora è stata assicurata alle cure degli operatori sanitari. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

telodogratis : Roma, crolla palazzina per fuga gas: un ferito - CCKKI : #Roma, crolla palazzina per fuga #gas: un ferito. - socialin21 : Roma, crolla palazzina per fuga gas: un ferito - lifestyleblogit : Roma, crolla palazzina per fuga gas: un ferito - - fisco24_info : Roma, crolla palazzina per fuga gas: un ferito: Una donna estratta dalle macerie a Rocca di Papa… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma crolla Fuga di gas, crolla una palazzina a Rocca di Papa. Anziana estratta dalle macerie Crolla una porzione di fabbricato ai Castelli Romani, estratta e soccorsa una signora trovata ferita. I Carabinieri della Stazione di Rocca di Papa e della Compagnia di Frascati sono accorsi in ...

Roma, crolla palazzina per fuga gas: un ferito Una donna estratta dalle macerie a Rocca di Papa Una fuga di gas ha provocato il crollo parziale di una palazzina. I Vigili del Fuoco di Roma sono intervenuti questa mattina, verso le 6.45, per il crollo di una porzione di una palazzina, dovuto probabilmente ad una fuga di gas, a Rocca di Papa. Estratta dalle macerie una donna, trovata ...

Roma, crolla palazzina per fuga gas: un ferito Adnkronos Esplode una villetta, ferita una donna Al momento risulta rimasta sotto le macerie una donna di nazionalità inglese, di 80 anni, estratta dai vigili del fuoco e trasportata in ospedale. Già in corso indagini per appu ...

Esplosione in una villetta a Roma: anziana ferita estratta dalle macerie ROMA. Esplosione in una villetta a Rocca di Papa, in provincia di Roma. Il bilancio è di una ferita. Si tratta di un'anziana di 80 anni di nazionalità inglese. Una parte dell'edificio è crollato e la ...

una porzione di fabbricato ai Castelli Romani, estratta e soccorsa una signora trovata ferita. I Carabinieri della Stazione di Rocca di Papa e della Compagnia di Frascati sono accorsi in ...Una donna estratta dalle macerie a Rocca di Papa Una fuga di gas ha provocato il crollo parziale di una palazzina. I Vigili del Fuoco disono intervenuti questa mattina, verso le 6.45, per il crollo di una porzione di una palazzina, dovuto probabilmente ad una fuga di gas, a Rocca di Papa. Estratta dalle macerie una donna, trovata ...Al momento risulta rimasta sotto le macerie una donna di nazionalità inglese, di 80 anni, estratta dai vigili del fuoco e trasportata in ospedale. Già in corso indagini per appu ...ROMA. Esplosione in una villetta a Rocca di Papa, in provincia di Roma. Il bilancio è di una ferita. Si tratta di un'anziana di 80 anni di nazionalità inglese. Una parte dell'edificio è crollato e la ...