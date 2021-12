Perché fare un regalo ai dipendenti: idee e vantaggi (Di martedì 14 dicembre 2021) Ricevere un piccolo pensiero nel giorno del proprio compleanno fa sempre piacere, a maggior ragione se questo accade sul posto di lavoro. L’abitudine di alcune aziende di fare dei regali personalizzati ai dipendenti in occasione di una ricorrenza speciale ha più di un risvolto positivo. Da una parte, chi dona dimostra di sapere apprezzare e valorizzare i propri collaboratori non solo dal punto di vista professionale, ma anche umano. Dall’altra, chi riceve si sente grato, felice e maggiormente motivato a svolgere al meglio le sue mansioni. Lo sa bene il Gruppo Giomi, società leader della sanità privata italiana fondata nel 1949, che da anni porta avanti la consuetudine annuale di consegnare un regalo di compleanno ai suoi oltre 3500 dipendenti. Questi ultimi sono ripartiti nelle varie strutture del Gruppo, localizzate ... Leggi su quifinanza (Di martedì 14 dicembre 2021) Ricevere un piccolo pensiero nel giorno del proprio compleanno fa sempre piacere, a maggior ragione se questo accade sul posto di lavoro. L’abitudine di alcune aziende didei regali personalizzati aiin occasione di una ricorrenza speciale ha più di un risvolto positivo. Da una parte, chi dona dimostra di sapere apprezzare e valorizzare i propri collaboratori non solo dal punto di vista professionale, ma anche umano. Dall’altra, chi riceve si sente grato, felice e maggiormente motivato a svolgere al meglio le sue mansioni. Lo sa bene il Gruppo Giomi, società leader della sanità privata italiana fondata nel 1949, che da anni porta avanti la consuetudine annuale di consegnare undi compleanno ai suoi oltre 3500. Questi ultimi sono ripartiti nelle varie strutture del Gruppo, localizzate ...

Advertising

chetempochefa : “Bisogna fare la terza dose perchè aumenta la protezione contro la malattia grave.” Riascoltiamo la lezione del pr… - RobertoBurioni : Come, quando e perché fare la terza dose: la lezione di domenica scorsa a @chetempochefa ospite di @fabfazio su… - chetempochefa : “Non si può fare questo lavoro perché si è uomo o perché si è donna. Lo si fa perché si ha talento.” -… - caimhar : non ho preso i biglietti per la prima di spider-man perché aspetto il mio ragazzo per vederlo, capite cosa fa fare l’amore, follie - CelottiMaura : RT @barbarab1974: Non mi interessa se escono fake news. Io le commento ugualmente tutte perché abbiamo visto che sifanno uscire fake news p… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché fare Sara Cunial, la deputata No Vax entra alla Camera senza Green Pass per votare Questo perché il presidente del collegio di Appello della Camera, Andrea Colletti, ha accolto a ... Deputata che non ha alcuna intenzione di fare marcia indietro rispetto alla sua convinzione nel non ...

Test per tutti, anche quarantena per i no vax: le nuove regole per gli arrivi in Italia dall'Ue. Insorge Bruxelles Se poi non è vaccinato dovrà anche fare cinque giorni di quarantena. Nuove regole per gli ingressi ... 'Immagino che se ne parlerà al Consiglio europeo' giovedì 'perché queste decisioni individuali ...

Covid, perché il richiamo eterologo è sicuro ed efficace: vaccini a confronto Corriere della Sera Questoil presidente del collegio di Appello della Camera, Andrea Colletti, ha accolto a ... Deputata che non ha alcuna intenzione dimarcia indietro rispetto alla sua convinzione nel non ...Se poi non è vaccinato dovrà anchecinque giorni di quarantena. Nuove regole per gli ingressi ... 'Immagino che se ne parlerà al Consiglio europeo' giovedì 'queste decisioni individuali ...