Mihaela Kleics, la donna uccisa con 30 coltellate dal compagno che aveva denunciato (Di martedì 14 dicembre 2021) “Abbiamo subito concentrato le ricerche su di lui. Eravamo già intervenuti per alcuni litigi e la donna aveva anche presentato una formale denuncia”. Le parole di Rosario Totaro, comandante provinciale dei carabinieri di Cagliari, non possono far altro che aumentare la rabbia per l’ennesimo femminicidio in Italia. L’ultima vittima si chiamava Mihaela Kleics, una 50enne di origini romene, uccisa con almeno 30 coltellate da Sandro Sarais, il 56enne con cui la donna aveva una relazione. Mihaela Kleics, la donna uccisa dal compagno che aveva denunciato La morte della donna risale a diversi giorni fa. Il suo corpo senza ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) “Abbiamo subito concentrato le ricerche su di lui. Eravamo già intervenuti per alcuni litigi e laanche presentato una formale denuncia”. Le parole di Rosario Totaro, comandante provinciale dei carabinieri di Cagliari, non possono far altro che aumentare la rabbia per l’ennesimo femminicidio in Italia. L’ultima vittima si chiamava, una 50enne di origini romene,con almeno 30da Sandro Sarais, il 56enne con cui launa relazione., ladalcheLa morte dellarisale a diversi giorni fa. Il suo corpo senza ...

Advertising

infoitinterno : Uccisa a coltellate in casa a Quartu Sant'Elena, rintracciato il compagno di Mihaela Kleics - ChiranAngelgela : Quartu Sant'Elena. Mihaela Kleics uccisa a coltellate dal compagno .L'hanno trovata in casa i carabinieri,allertat… - squopellediluna : Il ritrovamento del corpo senza vita di Mihaela Kleics, in una abitazione idi Quartu Sant’Elena, nella città metrop… - simcopter : RT @rtl1025: ?? E' stato fermato con l'accusa di omicidio volontario Sandro Sarais, 56 anni, compagno di Mihaela #Kleics, la 50enne romena u… - fisco24_info : Quartu, uccide la compagna e tenta suicidio: Femminicidio in provincia di Cagliari, Mihaela Kleics uccisa a coltell… -