Massimo Giletti e le avance a Emma Marrone in diretta: tutti i dettagli (Di martedì 14 dicembre 2021) Le sue indagini e approfondimenti sui temi più scottanti del momento hanno raggiunto e continuano a stabilire record di ascolti e garantire la sua enorme popolarità. Si tratta del giornalista torinese Massimo Giletti, 59 anni, e del talk show "Non l'Arena", programma di punta dell'emittente privata La7, in onda da quattro anni consecutivi. È stato un grande successo, negli anni ha affrontato temi molto delicati e delicati, soprattutto fatti di cronaca grave, ovviamente negli ultimi due anni ha approfondito la crisi legata alla pandemia di Covid-19. Non più tardi di una settimana fa, nel suo talk show, Massimo Giletti ha parlato di un problema di cui da giorni si dibatteva su tutti i principali mass media e monopolizzava la comunicazione sui social: questa è la storia di una violenza subita dalla ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 14 dicembre 2021) Le sue indagini e approfondimenti sui temi più scottanti del momento hanno raggiunto e continuano a stabilire record di ascolti e garantire la sua enorme popolarità. Si tratta del giornalista torinese, 59 anni, e del talk show "Non l'Arena", programma di punta dell'emittente privata La7, in onda da quattro anni consecutivi. È stato un grande successo, negli anni ha affrontato temi molto delicati e delicati, soprattutto fatti di cronaca grave, ovviamente negli ultimi due anni ha approfondito la crisi legata alla pandemia di Covid-19. Non più tardi di una settimana fa, nel suo talk show,ha parlato di un problema di cui da giorni si dibatteva sui principali mass media e monopolizzava la comunicazione sui social: questa è la storia di una violenza subita dalla ...

Advertising

stanzaselvaggia : Ovviamente Mr Braccio di silicone ha già chiuso esclusiva con Massimo Giletti. Come ti sbagli. - Piu_Europa : Avete presente il novax della truffa del braccio in silicone? Ecco, hanno pensato di premiarlo con una ospitata in… - stanzaselvaggia : Chiarisco due cose a Massimo Giletti, che come al solito non è ben informato. - withnotalent : Inoltre ha dato i natali a Ezio Greggio e a Massimo Giletti (nonché a me, purtroppo o per fortuna, non saprei) - cclatwe : @stanzaselvaggia @maxxam66 Studia anzichè cercare scoop ( -