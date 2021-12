L'Orbán che serve a Macron durante il semestre europeo (Di martedì 14 dicembre 2021) Prima dell’inizio della presidenza del semestre europeo, Emmanuel Macron aveva promesso che avrebbe visitato tutte e 27 le capitali dei paesi membri. Fino a ieri ne mancava una: Budapest. Non si è trattato però di una visita ufficiale, anzi, Macron era in Ungheria per partecipare a un incontro del gruppo di Visegrád, di cui fanno parte Polonia, Slovacchia, Repubblica ceca e la stessa Ungheria e l’incontro con il premier Viktor Orbán è stato a margine, quasi accidentale. Nulla di ufficiale, nulla di pomposo, nessuna intenzione di dare all’incontro il valore di un piccolo vertice. Macron aveva già detto durante la presentazione del semestre cosa pensa di Orbán, lo aveva definito un “avversario politico, ma un partner ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 14 dicembre 2021) Prima dell’inizio della presidenza del, Emmanuelaveva promesso che avrebbe visitato tutte e 27 le capitali dei paesi membri. Fino a ieri ne mancava una: Budapest. Non si è trattato però di una visita ufficiale, anzi,era in Ungheria per partecipare a un incontro del gruppo di Visegrád, di cui fanno parte Polonia, Slovacchia, Repubblica ceca e la stessa Ungheria e l’incontro con il premier Viktorè stato a margine, quasi accidentale. Nulla di ufficiale, nulla di pomposo, nessuna intenzione di dare all’incontro il valore di un piccolo vertice.aveva già dettola presentazione delcosa pensa di, lo aveva definito un “avversario politico, ma un partner ...

Advertising

Maurizi89669463 : RT @GiorgiaMeloni: Doccia fredda per la sinistra. Macron, in visita ufficiale in Ungheria, incontra cordialmente Orban ed assiste al vertic… - MaraJosSarrion1 : RT @GiorgiaMeloni: Doccia fredda per la sinistra. Macron, in visita ufficiale in Ungheria, incontra cordialmente Orban ed assiste al vertic… - GiuseppeEvangeo : RT @GiorgiaMeloni: Doccia fredda per la sinistra. Macron, in visita ufficiale in Ungheria, incontra cordialmente Orban ed assiste al vertic… - Jkado67 : RT @GiorgiaMeloni: Doccia fredda per la sinistra. Macron, in visita ufficiale in Ungheria, incontra cordialmente Orban ed assiste al vertic… - Domenic20508867 : RT @GiorgiaMeloni: Doccia fredda per la sinistra. Macron, in visita ufficiale in Ungheria, incontra cordialmente Orban ed assiste al vertic… -

Ultime Notizie dalla rete : Orbán che Macron e Orban cercano un terreno di dialogo al di là delle differenze Inoltre, sempre nella giornata di lunedì, il presidente ha tenuto un incontro con i leader dell'alleanza di opposizione che sfiderà Orban alle elezioni del prossimo anno e ha partecipato ad una ...

Meloni: "Incontro Macron - Orban è una doccia fredda per la sinistra" Come è normale che sia. Immagino il panico della sinistra nostrana: il loro idolo Macron dialoga con i cattivoni di Visegrad, e loro sono rimasti da soli, a fare gli estremisti fuori dalla storia e ...

Inoltre, sempre nella giornata di lunedì, il presidente ha tenuto un incontro con i leader dell'alleanza di opposizionesfiderà Orban alle elezioni del prossimo anno e ha partecipato ad una ...Come è normalesia. Immagino il panico della sinistra nostrana: il loro idolo Macron dialoga con i cattivoni di Visegrad, e loro sono rimasti da soli, a fare gli estremisti fuori dalla storia e ...