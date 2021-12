Le piattaforme che danno una svolta al turismo digitale, l’app MIC | VIAGGIARE INFORMATICI (Di martedì 14 dicembre 2021) È vero che, negli ultimi 10 anni, VIAGGIARE è diventata una esperienza completamente diversa rispetto a quella del primo decennio di quest’ultimo millennio? App, piattaforme e strumenti INFORMATICI agevolano di molto la nostra esperienza di travel. Per questo, Giornalettismo ha pensato di proporre un format – che abbiamo voluto chiamare VIAGGIARE INFORMATICI, prendendo ispirazione dal titolo di un noto programma radiofonico che dava preziose informazioni sul traffico – che possa farci scoprire le soluzioni più appropriate per prenotare, magari dal proprio smartphone, un viaggio last minute, un biglietto per il traghetto, un volo. O – perché no – farci aprire il portone di una chiesa con un QR Code. Nella prima puntata, il travel blogger Lorenzo Maddalena, intervistato da Andrea Petroni, ci ha fatto ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 14 dicembre 2021) È vero che, negli ultimi 10 anni,è diventata una esperienza completamente diversa rispetto a quella del primo decennio di quest’ultimo millennio? App,e strumentiagevolano di molto la nostra esperienza di travel. Per questo, Giornalettismo ha pensato di proporre un format – che abbiamo voluto chiamare, prendendo ispirazione dal titolo di un noto programma radiofonico che dava preziose informazioni sul traffico – che possa farci scoprire le soluzioni più appropriate per prenotare, magari dal proprio smartphone, un viaggio last minute, un biglietto per il traghetto, un volo. O – perché no – farci aprire il portone di una chiesa con un QR Code. Nella prima puntata, il travel blogger Lorenzo Maddalena, intervistato da Andrea Petroni, ci ha fatto ...

Advertising

M5S_Europa : Finalmente dalla Commissione arriva la volontà di colmare un vuoto normativo che finora ha lasciato campo libero al… - ModernoAlex : @ilaria_bertini @Drake66010832 @rita98129439 @GiovaQuez MA allora è una bolla o no? Siccome avete imparato la 'lezi… - TulipsAndMe5 : @CbrNrf @Giada_Ot1234567 @SpotifyItaly @BTS_twt Carina a dire 'barba' perché con il ?? che ci stiamo facendo tutti p… - thepalecountess : @chiarishka Perché Viagogo è second ticketing su cui ci mangiano sopra tipo versione online del bagarinaggio. Quell… - FENEALUIL_ : RT @UILofficial: #PpBombardieri: abbiamo rispetto per le posizioni della Cisl ma noi pensiamo che bisogna fare di più. Ma in questo Paese l… -