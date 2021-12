Juventus, McKennie rientrato in gruppo (Di martedì 14 dicembre 2021) Buone notizie per Massimiliano Allegri in vista dell’insidiosa trasferta della Juventus a Bologna. Il centrocampista americano Weston McKennie ha svolto l’intero allenamento in gruppo. La Juve si è ritrovata questa mattina al JTC per iniziare la preparazione in vista del prossimo match di campionato. La gara di sabato in trasferta contro il Bologna, con fischio d’inizio alle ore 18.00, sarà la penultima del 2021. Oggi doppia seduta di lavoro per i bianconeri con focus sullo sviluppo della manovra e attacco della profondità nella mattinata, lavoro individuale per smarcamenti e passaggi in fase di costruzione dell’azione nel pomeriggio. Da valutare giorno per giorno le condizioni di Paulo Dybala, per cui gli esami effettuati ieri hanno escluso lesioni. Domani appuntamento al mattino per una nuova giornata di lavoro sul campo, a tre giorni ... Leggi su footdata (Di martedì 14 dicembre 2021) Buone notizie per Massimiliano Allegri in vista dell’insidiosa trasferta dellaa Bologna. Il centrocampista americano Westonha svolto l’intero allenamento in. La Juve si è ritrovata questa mattina al JTC per iniziare la preparazione in vista del prossimo match di campionato. La gara di sabato in trasferta contro il Bologna, con fischio d’inizio alle ore 18.00, sarà la penultima del 2021. Oggi doppia seduta di lavoro per i bianconeri con focus sullo sviluppo della manovra e attacco della profondità nella mattinata, lavoro individuale per smarcamenti e passaggi in fase di costruzione dell’azione nel pomeriggio. Da valutare giorno per giorno le condizioni di Paulo Dybala, per cui gli esami effettuati ieri hanno escluso lesioni. Domani appuntamento al mattino per una nuova giornata di lavoro sul campo, a tre giorni ...

