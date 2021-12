Juve | la Procura della Figc archivia per ora l' inchiesta sull' esame di Suarez

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Juve Procura

'Dalla documentazione ricevuta dalladella Repubblica di Perugia - dice il comunicato della Figc - non sono emersi sufficienti per ritenere provate condotte illecite rilevanti nell'ambito ...... laha disposto che l'analisi delle mail da parte della Finanza venga effettuata ... che dopo l'attacco sul frontesi sta allargando anch'essa a numerosi altri club di primo piano. A ..."Non sono emersi elementi sufficienti per ritenere provate condotte illecite rilevanti nell’ambito dell’ordinamento federale sportivo ...Si chiude con un nulla di fatto l'indagine legata all'esame di italiano sostenuto nell'agosto del 2020 dall'uruguaiano ...